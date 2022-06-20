تحذير هام من «الاتصالات» بشأن بطاقات الـATM: حتى لا يتعرض حسابك للسرقة

قال الدكتور حسام عبد المولى صقر رئيس قطاع الانظمة التكنولوجية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، انه تم اتخاذ حلول فنية لمواجهة النصب الالكتروني وسرقة بيانات العملاء والمستخدمين وسحب أرصدتهم في ماكينات الـATM وعبر التطبيقات الحديثة.

وأشار إلى أن بعض الارقام التي يستخدمها لصوص ومحتالون تأتي من ابلكيشن حتى لا يتم كشف الرقم وأحيانا يتم الاتصال من خلال أرقام دولية، إلا أنه تم اتخاذ أساليب حديثة تمكن من ملاحقة اللصوص، ومواجهة الحيل التي يلجأون إليها.

و أوضح رئيس قطاع الانظمة التكنولوجية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، أهمية التوعية للمواطنين بهدف مواجهة محاولات السرقة او سحب الرصيد.

حلول فنية لمواجهة النصب

و قال: نقوم بحلول فنية لمواجهة هذة الحالات و نجحنا بنسبة 70 ٪؜ ،لاسيما فى ظل تطوير المحتالين لأساليبهم.

وقال: احيانا تأتى رسالة من طرف مجهول ولا يجب التعامل معها و ننصح المواطنين بعدم التعامل مع ما يصدر من اي ارقام مجهولة المصدر.

بطاقات الـATM وقانون حماية البيانات

وأضاف: ننتظر اصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية حيث تتضمن جزاءات رادعة و الجهاز قدم حلولا فنية عند تسريب البيانات تم تطبيقها بالفعل. مشددا على أهمية التوعية المجتمعية بالتعاون مع البنوك و القطاعات المختلفة.

و قال النائب احمد مهنا مقدم طلب الإحاطة، إن بعض الارقام مكتوب عليها حساب تجاري و لابد من التحقيق في هوية هذه الحسابات، و حذر من تسريبات البيانات الشخصية للمواطنين لاستخدامها من جانب بعض الشركات.

وأشار احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، الى خطورة عمليات النصب على المواطنين، التي تستخدم وسائل متنوعة، محذرا من التعامل مع الرسالة الكاذبة التي تتعلق بـ عمالة غير المنتظمة، في محاولة لخداع من بنتظرون الحصول على منحة.

و من جانبها قالت النائبة مارثا محروس وكيل اللجنة، إنه لا بد من تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين و عرضها، لإخضاعها للفحص الفنى وحجب هذه الارقام في حالة تبين محاولة خداع المواطنين وسرقتهم.