حالات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع عند نفاد الرصيد.. اعرفها

يستخدم العديد من الأشخاص العداد الكودي وعداد مسبق الدفع، لكن يتعرض في بعض الأحيان إلى نفاد رصيده ولا يكون الوقت سامحا لشحنه، لذا نشرت الصفحة الرسمية لمرفق الكهرباء وحماية المستهلك الحالات التي لا يتم فيها فصل عداد مسبق الدفع عن مستخدميه رغم عدم وجود رصيد به.

وأجابت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على هذا التساؤل «هل العداد مسبق الدفع يفصل بالليل أو الإجازات الرسمية عند نفاد الرصيد؟».

حالات لا يتم فيها فصل عداد مسبق الدفع

وأوضحت صفحة مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن عداد مسبق الدفع مبرمج على عدم الفصل من الساعة 5 مساءً وحتى 10 صباحا، وكذلك عدم الفصل في أيام الإجازات الرسمية.

طريقة معرفة رصيد العداد مسبق الدفع

ويتطلع الكثيرون إلى معرفة الرصيد بالعداد؛ لتحديد الوقت المناسب لشحن كارت العداد لتجنب فصل الكهرباء بسبب نفاد الرصيد. ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء طريقة معرفة الرصيد المتاح بالعداد كما يلي:

يمكن معرفة الرصيد بعداد مسبق الدفع من خلال شاشتين رئيسيتين بالعداد، واحدة لإظهار الرصيد بالجنيه، وتوجد قائمة أخرى تظهر الرصيد بالـ «ك. و. س».

ولا يوجد وقت مفضل من أجل شحن العداد فيه، وذلك وفق الجهاز، حيث إنّ قيمة الشحن لا تتأثر بأول الشهر أو منتصفه أو آخره، ويمكن للمستخدم أن يشحن عداده في أي وقت خلال الشهر.

نصائح عند تركيب واستخدام عداد الكهرباء مسبق الدفع

وعند تركيب أو استخدام العداد مسبق الدفع يجب اتباع الخطوات التالية وفقا لما ذكره جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهي كما يلي:

- عليك التأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد نفسه يوم التركيب.

- ضع الكارت في العداد قبل أي عملية شحن.