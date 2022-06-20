«كييف» تعلن مقتل 28 من الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، مقتل 28 من الجيش الروسي، وتدمير معدات عسكرية بينها مدفع «هاوتزر 152 ملم» وطائرات بدون طيار ودبابة، في جنوب أوكرانيا، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

القوات الأوكرانية تقصف حي ضواحي دونيتسك.. ومقتل شخص جراء القصف

ولقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء قصف القوات الأوكرانية، حي «تشورنو جفارديسكي» في مدينة ماكيفكا بضواحي دونيتسك، كما أسفر القصف عن تدمير مباني سكنية، واحترقت عدد من السيارات المدنية، كما لحقت أضرار جسيمة بخط لأنابيب الغاز، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، في مقابلة مع صحيفة «ذا جلوب أند ميل» الكندية، رغم مرونة الجنود الأوكرانيين، فإن الحرب لم تنته بعد، مشيرا إلى أن الوضع على خط الجبهة متوتر ومعقد.

وأشار دانيلوف، إلى أن الحرب شملت 5 محاولات منفصلة لقتل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جميعها في أواخر فبراير وأوائل مارس الماضيين.

«زيلينسكي» يتوقع نشاطًا عدائيًا مكثفًا من القوات الروسية

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الأسبوع المقبل سيكون تاريخيًا لـ بلاده، متوقعا في فيديو، نشاطًا عدائيًا مكثفًا من القوات الروسية.

من جانبه، بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأحد، في اتصال هاتفي بنظيره النرويجي يوناس ستوره، الشأن الأوكراني، وتطرق المسؤولان إلى الحصار المفروض على الحبوب في ميناء «أوديسا» الواقع جنوب أوكرانيا.

وأكد المسؤولان، مواصلة العمل معا لدعم «كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بدورها، قالت وزارة الدفاع الأسترالية، إنها أرسلت إلى أوكرانيا أول 4 ناقلات جند مدرعة من طراز «إم 113 أيه إس4»، من أصل 14 قطعة من هذا النوع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

غواصتين نوويتين تنجحان في تنفيذ إطلاق صواريخ في «بحر بارنتس»

بدوره، أشار أسطول الشمال الروسي، إلى أن الغواصتين النوويتين «سيفيرودفينسك» و«سمولينسك»، نجحتا في تنفيذ إطلاق صواريخ ضد مجموعة سفن حربية للعدو المفترض في «بحر بارنتس» باستخدام صواريخ كاليبر وجرانيت على مسافة حوالي 200 كيلو متر.

وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: «قامت غواصتان نوويتان تابعتان لأسطول الشمال الروسي، بتوجيه ضربات صاروخية في بحر بارنتس».