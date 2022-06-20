مصدر لـ«الوطن»: طالبة جامعة المنصورة لفظت أنفاسها بغرفة العمليات

كشف مصدر مقرب من عائلة طالبة جامعة المنصورة لـ«الوطن»، قبل قليل، أن الطالبة «نيرة» لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة عمليات مستشفى المنصورة الدولي، أثناء محاولة إسعافها، وليس بموقع الحادث أمام بوابة «توشكى»، بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية.

دعاء بطلب الشفاء ثم بالرحمة

ونشر «محمد ت.»، أحد أصدقاء «نيرة»، مناشدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طلب منهم الدعاء لـ«نيرة»، طالبة جامعة المنصورة، حيث كان يجري إسعافها بمستشفى المنصورة الدولي، ثم قام بتعديل المنشور لطلب الدعاء لها بالرحمة، بعد أقل من نصف ساعة.

تفاصيل واقعة مقتل «نيرة»

ولقيت الطالبة «نيرة أشرف عبدالقادر»، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية، مصرعها على يد الطالب «محمد عادل محمد»، طالب بالفرقة الرابعة بقسم علم الاجتماع بنفس الكلية، مقيم بناحية «محلة البرج»، في محافظة الغربية، حيث سدد لها 3 طعنات نافذة أمام بوابة «توشكى» بجامعة المنصورة، وسط ذهول المارة، ثم تركها ولاذ بالفرار، حتى تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع عدد من الأهالي، من إلقاء القبض عليه.