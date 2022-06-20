عاجل.. انهيار سور قصر عمر طوسون جزئيا واتلاف سيارتين «صور»

شهد حي روض الفرج بمحافظة القاهرة، منذ قليل، حدوث انهيار جزئي بالسور الخاص بقصر عمر طوسون، والمطل على شارع مدرسة شبرا الثانوية ناصية شارع على محمود طه بطول 12 مترًا وارتفاع 5 أمتار تقريبا.

وأسفر ذلك عن حدوث تلف سيارتين بالكامل، ولم ينجم عن الحادث إصابات بين المواطنين أو وفيات، وانتقل اللواء مجدي عبدالمتعال، رئيس حي روض الفرج، ومحمد جمعة، سكرتير الحي، ومدير التنظيم والقوة المرافقة إلى موقع انهيار السور؛ لمتابعة الموقف، وجارٍ اتخاذ اللازم من إجراءات.