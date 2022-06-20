بنسبة 99.2% من المستهدف.. توريد 228 ألف طن قمح ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، حيث وصلت الكميات الموردة إلى صوامع وشون المحافظة إلى أكثر من 228 ألف و93 طناً، بنسبة 99.2% من المستهدف توريده للعام الحالي، في أكثر من 30 موقع للاستلام.

محافظ بني سويف يناقش التقرير اليومي لمديرية التموين بشأن القمح

وناقش محافظ بني سويف تقريراً أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

محافظ بني سويف يشدد على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد

و شدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، منوهاً عن توجيهاته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك"، وذلك بكافة الشون والصوامع.

بني سويف تستهدف توريد 230 الف طن قمح للموسم الحالي

يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة قد بلغت 128 ألف و649 فداناً بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طنا، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة