إرشادات مصر للطيران للحجاج في مرحلتي السفر والعودة

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن إنطلاق أولي أفواج حجاج بيت الله الحرام لجمهورية مصر العربية علي متن إسطول الشركة الوطنية فجر يوم الجمعة الموافق 24 يونيه القادم في تمام الساعة 2:40 علي رحلة رقم MS 6003 لحجاج قرعة الدقهلية.وحرصا علي راحة حجاج بيت الله الحرام في رحلات السفر والعودة ترجو مصرللطيران من ضيوف الرحمن المسافرين لموسم الحج هذا العام 1443هـ ضرورة تواجدهم بمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل إقلاع الرحلات بأربع ساعات،.. وفى رحلات العودة ضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر.

كما ترجو مصر للطيران من السادة الحجاج ضروة تقديم نتيجة فحص (PCR) لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة للمملكة العربية السعودية والإلتزام بإتباع الاجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة في هذا الشأن وإرتداء الكمامة في المطارات وأثناء الرحلة وتؤكد الشركة على ضيوف الرحمن في مرحلة العودة من المملكة السعودية ضرورة الإلتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة. كما تؤكد مصر للطيران أنه طبقا لتعليمـات السلطـات السـعودية ضرورة الإلتزام بعدم اصطحاب الأجــولة القماشية والزكـائب، وتوضح أنه يسمح لضيوف الرحمن بحمل حقيبتين لايزيد وزن كـل مـنهما عن ٢٣ كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وما يزيد عن ذلك يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقدا، ويسمح للسادة الحجاج بإصطحاب عبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم) ه لتر.

.. كما ترجو الشركة من عملائها الكرام حجاج بيت الله الحرام التعاون مع موظفى مصرللطيران والسلطات السعودية بمطارى جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات وإتباع التعليمات من أجل راحتهم.