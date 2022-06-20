غرفة الفنادق: روسيا تعتزم زيادة رحلاتها لشرم والغردقة إلى 14 رحلة أسبوعية

تعتزم شركات السياحة الروسية المسيرة لرحلات إلى مصر حاليا، وعددها شركتين، زيادة عدد رحلاتها إلى شرم الشيخ والغردقة خلال الأسابيع المقبلة.

وقال رامي فايز، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالبحرالأحمر، إنّ شركات السياحة الروسية التي تسير حاليا رحلتين أسبوعيا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة بواقع رحلة في الأسبوع لكل مدينة، تتطلع لزيادة عدد رحلاتها إلى نحو 14 رحلة أسبوعية إلى المدينتين بواقع 7 رحلات أسبوعيا لمدينة شرم الشيخ ومثلها لمدينة الغردقة.

الرحلات الروسية لشرم الشيخ والغردقة

وأضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة الروسية ستبدأ تنفيذ خططها بزيادة رحلاتها إلى كل من شرم الشيخ والغردقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحا أن زيادة الحركة السياحية الوافدة من روسيا ستسهم في ارتفاع نسب الإشغال بالمدينتين ولو بنسب طفيفة، كما ستعيد السائح الروسي لزيارة مصر من جديد وبأعداد جيدة بعد فترة من تراجع الوفود السياحية الروسية لمصر إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.

زيادة نسب إشغال فنادق شرم الشيخ بداية من الشهر المقبل

وفى سياق متصل قال بيتر ناثان، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ ستزيد بداية من الشهر المقبل وحتى نهاية الموسم السياحي الصيفي، موضحا أن نسب إشغال فنادق المدينة خلال الشهرين المقبلين سيزيد عن 75%، ومن المتوقع أن يشهد فصل الصيف الجاري توافد أعدادا جيدة من السياح العرب إلى مدينة شرم الشيخ وذلك طبقا لمعدلات الحجوزات الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أن شركات السياحة الإيطالية ستبدأ أيضا في زيادة رحلاتها إلى شرم الشيخ بداية من الشهر المقبل، موضحا أن إيطاليا تعتبر واحدة من الدول الرئيسية المصدرة للسياح إلى المقصد السياحي المصري، وبالتالي فإن توافد السياح الإيطاليين سيرفع نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال فصل الصيف.