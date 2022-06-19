2.3 تريليون دولار خسائر العملات الرقمية منذ نوفمبر الماضي

جاءت خسائر العملات الرقمية بشكل عميق خلال الأسبوع الحالي خصوصا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بشان زيادة أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس بعد زيادة التوقعات من 50 نقطة أساس على الرغم من أن السقوط لم يطال العملات الرقمية إذ طال أيضاً أسواق الأسهم ولكن جاءت خسائر العملات الرقمية الأكثر عمقاً.

ووفقاً لموقع Investing العالمي أكد على أن ليست العملات الرقمية وحدها من تعرض لضغوط عنيفة خلال الأيام القليلة فقد جاء السقوط سريعًا في سوق الأسهم أيضًا، إلا أن خسائر العملات الرقمية جاء بوتيرة أسرع عما سواه.

عملة «بيتكوين» تهبط لأدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020

وسقطت عملة «بيتكوين» الرقمية إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020 وتراجعت معنويات المتداولين إلى أسوأ حالاتها منذ أغسطس 2019 أي ما يقرب من 3 سنوات.

وكشفت بيانات مؤشر الخوف والجشع الذي يقيس معنويات المتعاملين في سوق الكريبتو عن نزول المؤشر إلى أدنى مستوياته من منتصف أغسطس 2019 حينما سقط السوق عند مستويات 5 نقاط بحسب (Investing) إذ سجلت القراءة الأخيرة لبيانات المؤشر مستويات 6 نقاط لتسقط في منطقة الفزع الشديد، وذلك مقابل مستويات الـ 14 نقطة كمتوسط خلال الأسبوع الماضي، ومستويات 13 نقطة خلال شهر.

خسائر قياسية خلال الـ 24 ساعة الماضية

خسرت العملات الرقمية حوالي 100 مليار دولار جديدة من قيمتها السوقية نزولا إلى مستويات قرب الـ 800 مليار دولار مقابل 900 مليار دولار خلال تعاملات يوم 18 يونيو وبلغت إجمالي خسائر العملات المشفرة خسرت حتى الآن ما يقرب من 2.3 تريليون دولار من الوصول إلى ذروتها التاريخية في نوفمبر 2021، نزولًا منون مستويات قرب الـ 3.1 تريليون دولار.

وفي المقابل خسرت العملات الرقمية خلال الشهريين الماضيين فقط ما يقرب من 1.4 تريليون دولار نزولا من مستويات 2.2 تريليون دولار إلى المستويات الحالية خلال تعاملات اليوم الأحد.