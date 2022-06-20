«شنطة المناسك» هدية من رئيس جامعة الأقصر لفوج حجاج القرعة

أهدى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، حجاج قرعة وزارة الداخلية، الذين تم اختيارهم ضمن القرعة العلنية التي أجرتها مديرية أمن الأقصر، شنطة المناسك والحج، مهنئاً الحجاج بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي، وذلك بحضور كل من الدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد كمال، أستاذ كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، والشيخ عمر سيد أبو خليل، مدير عام الوعظ والإرشاد بالأقصر، والشيخ أسامة حجاج حسني، واعظ بالأزهر الشريف، وجمال السيد، أمين عام الجامعة، وأحمد الفاضل، أمين كلية الحاسبات والمعلومات، وعدد من الحجاج.

الحج تطهير للنفس وليس لشراء الهدايا

وهنأ رئيس جامعة الأقصر الفائزين بالقرعة على اختيارهم لتلبية نداء الله للحج، وأوصاهم بالتحلي بالصبر خلال أداء مناسك الحج، واستثمار الوقت في الدعاء والذكر، مؤكداً أن الحج ليس شراء هدايا أو التقاء أجساد، بل هو تطهير للنفس وتزكية لها وتجديد للإيمان وزيادة له، ومغفرة للذنوب والسيئات.

وأضاف أن الحج المبرور يعود بعده الحاج كما ولدته أمه، موجهاً نصحه بعقد النية لاستغلال موسم الحج على أفضل وجه، وانتهاز تلك الفرصة التي اختارها الله لهم، ليكونوا من بين المصطفين لآداء حج هذا العام.

إجراءات لضمان سلامة الحجاج بالأراضي المقدسة

وكذلك قدم الدكتور محمد كمال، صاحب مبادرة توزيع شنط الحج، شرحاً مفصلاً للحجاج حول الإرشادات الواجب اتباعها للحفاظ على سلامتهم، والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو سلوك المسار الصحيح خلال الطواف والسعي، وحتى انتهائهم من أداء فريضة الحج، طالباً من الحجاج الدعاء لمصر، وأن يحفظها من كل سوء، ويديم عليها وعلى شعبها نعمة الأمن والأمان.

كما بين الشيخ عمر سيد أبو خليل، مدير عام الوعظ والإرشاد بالأقصر، أنواع الحج وأركانه وسنن الإحرام ومحظوراته، إلى جانب توضيح خطوات مناسك الحج، وأعمال الحج في اليوم العاشر من ذي الحجة.

وأكد مدير عام الوعظ والإرشاد بالأقصر أن الحج هو فريضة الختام وتمام الأمر، إذ هو المتمم لبقية أركان الإسلام، والجامع لدلائل الإيمان، داعياً للحجاج بالقبول والتيسير.

التحلي بالصبر والحلم والتواضع

فيما أوصى الشيخ أسامة حجاج حسني، واعظ بالأزهر الشريف، الحجاج التحلي بالصبر والحلم والتواضع، لكسب أجر الحج، وحتى لا يخسر رد المولى عزل وجل لنداء عباده، حين يرددون «لبيك اللهم لبيك»؛ فيرد الله تبارك وتعالى مستجيباً «لبيك عبدي وسعديك».

وقام رئيس الجامعة والحضور «شنط المناسك» على الفائزين بقرعة الحج، وتشتمل على مستلزمات الحاج خلال الإحرام، إلى جانب إرشادات السفر ومواد التعقيم، وسط حالة من البهجة والدعوات، موجهاَ الشكر للدكتور محمد كمال، لمبادرته بتوفير شنط المناسك لفوج الحجاج هذا الموسم، داعياً أن يتقبل الله حجهم وأن يكون مبروراً، وأن يردهم إلى أرض الوطن سالمين.