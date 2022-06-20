«الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة طوال صيف 2022: البداية غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء هو أول أيام فصل الصيف رسميا، والذي سوف يستمر حتى 22 سبتمبر 2022، أي لمدة 3 أشهر، إذ سيشهد ارتفاعات عديدة بدرجات الحرارة.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أن مصر سوف تتأثر خلال فصل الصيف 2022 بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل بشدة على ارتفاع درجات الحرارة وأيضا زيادة نسب الرطوبة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه السمات الطبيعية لفصل الصيف في مصر، وأن ما تتعرض له أوروبا حاليا من ارتفاع كبير في درجات الحرارة لأول مرة منذ نحو 18 عاما، لن يؤثر على مصر خلال الصيف، بسبب منخفض الهند القادم من الشمال الشرقي، وأيضا الموجات الحرارية القادمة من صحراء الجزيرة العربية والموجات الحرارية التي تأتي من الصحراء الكبري بغرب البلاد.

هل تؤثر الموجة الحارة بأوروبا على مصر في صيف 2022؟

وتابعت الأرصاد الجوية أن التأثير الوحيد الذي سنشهده قادم من أوروبا خلال فصل الصيف، هو امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يأتي من جنوب القارة على سطح البحر المتوسط، ويعمل على تلطيف درجات الحرارة ونسب الرطوبة في بعض أيام وفترات فصل الصيف، موضحة أن هناك توقعات بحدوث ارتفاعات في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في صيف 2022 بين 1-2 درجة مئوية.

ارتفاع درجات حرارة صيف 2022 عن العام الماضي

وكشفت الأرصاد الجوية أن متوسط درجات الحرارة المتوقعة لمدة شهور الصيف الثلاثة، تتراوح بين 37-35 على محافظات القاهرة الكبري، ومحافظات الوجه البحري، وبين 30-32 على السواحل الشمالية للبلاد، وبين 37-38 على محافظة جنوب سيناء، و37-39 على محافظات شمال الصعيد، و42-44 على محافظات جنوب الصعيد، هذا مع تتراوح نسب الرطوبة 50-90 على القاهرة والوجه البحري، فى حين تتراوح بين 15-30 على محافظات جنوب الصعيد.

كما أعلنت الأرصاد الجوية عن عدة نصائح وإرشادات للتعامل بها خلال فترة فصل الصيف، للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.

إرشادات الأرصاد الجوية لصيف 2022

- الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس في الفترة من 12 ظهرا وحتى الساعة 5 عصرا.

- ارتداء واقي الشمس في فترات الذروة، لتجنب الإصابة بضربات شمسية.

- تجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية.

- الإكثار من تناول السوائل والمشروبات على مدار اليوم.