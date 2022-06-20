تحذير عاجل من «الأرصاد» للمواطنين اليوم: تجنبوا هذا التوقيت

قالت الدكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية هذه الأيام، لافتة إلى أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت «غانم» مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن أغلب الكتل الهوائية التي تؤثر علي البلاد، هي كتل شمالية آتية من البحر المتوسط، لافتة إلى وجود ارتفاعًا طفيفًا في نسبة الرطوبة، إضافة إلى زيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار، وهو ما يزيد من شعور المواطنين بحرارة الطقس.

طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوبها

وأكدت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وأشارت «غانم» لوجود نشاط للرياح خلال فترات المساء تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلو متر في الساعة، ما يساعد على تقليل الشعور بنسبة الرطوبة، وزيادة الشعور بالأجواء المعتدلة.

ولفتت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس مؤهلًا تمامًا لكافة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط، مشيرة إلى ارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر يصل طولها إلى مترين ونصف في عمق البحر الأحمر، موضحة أن الشواطئ مؤهلة تمامًا لكافة أعمال التنزه.

درجة الحرارة تصل إلى 34 بنهاية الأسبوع

ونوهت «غانم» إلى استمرار درجات الحرارة بمعدلاتها الحالية حتى نهاية الأسبوع وتتراوح بين 33 و34 درجة، وبنهاية الأسبوع سيكون هناك ارتفاعًا طفيفًا بحوالي درجة واحدة في درجات الحرارة، غير أن نسبة الرطوبة العالية ستزيد من الشعور بالطقس الحار، خاصة مع دخول فصل الصيف، وتترواح نسبة الرطوبة بين 25% و30% بالقاهرة الكبرى خلال النهار.

«الأرصاد» تحذر المواطنين اليوم

وتابعت «غانم» أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مناشدة المواطنين والطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم اليوم، بتجنب أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، مشددة على ضرورة ارتداء غطاءً للرأس لتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.