20.8 مليون جنيه حصيلة المزاد العلني لبيع السيارات في «الإسكندرية والدخيلة»

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن حصيلة البيع بمزاد علني لسيارات وبضائع مملوكة لجمارك الإسكندرية وأخر لصالح جمارك "الدخيلة" بقيمة إجمالية بلغت نحو 20.8 مليون جنيه حصيلة بيع 81 لوط سيارات من ماركات وموديلات مختلفة.

وكشفت "مصلحة الجمارك" أنه أقيمت على مدار يومي الأثنين الموافق لـ 13 يونيو الحالي ويوم الثلاثاء الموافق لـ 14 يونيو الحالي مزادين لصالح جمارك الإسكندرية بينما الثاني لصالح جمارك الدخيلة.

وأوضحت مصلحة الجمارك المصرية في البيان أن جلسة بيع المزاد الأول والثاني أقيمت بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط وتم بيع في نهاية جلسة المزادين نحو 81 لوط بقيمة إجمالية بلغت نحو بلغ 20.81 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه تم إجراء جلستي المزاد العلني على عدد 281 لوط تتنوع بين بضائع وسيارات وتم البيع النهائي لعدد 17 لوط سيارات بقيمة بلغت بلغت 5.5 ملايين جنيه في حين تم بيع 60 لوط بضائع بقيمة إجمالية 15.2 مليون جنيه.

وتابعت "مصلحة الجمارك" التابعة لوزارة المالية أنه تم استبعاد 194 لوط من الإجمالي لعدم الوصول إلى الحد الأدنى لسعر فتح المزاد العلني

وفي سياق مواز عقدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية اليوم الاثنين الموافق لـ 20 يونيو الحالي جلسة مزاد علني لبيع سيارات ملاكي ونقل تابعة لجمارك بورسعيد التابعة لمصلحة الجمارك المصرية بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.