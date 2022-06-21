حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 21-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحوت يتسم بخياله الواسع، فهو حالم ويحب أن يرسم الأشياء الجميلة في خياله، كما أن أبرز عيوبه عدم تحمل المسئولية، فهو يهرب من المسئوليات طول الوقت ويتسم بالأنانية الشديدة في حياته، فأهم شئ عنده أن يشعر بالسعادة والراحة بغض النظر عن جميع من حوله.

ويتسم بالهدوء وعدم الاهتمام بالغير أو شيئًا من حوله، كما أنه كسول بدرجة كبيرة ومن الصعب عليه أن يؤدي أي مهام تخصه، وأبرز الوظائف التي ينجح بها تلك التي تتعلق بالفن والإبداع، ومن أبرز مشاهير برج الحوت، دينا الشربيني وحمادة هلال وأحمد السقا وسلوى خطاب وحنان مطاوع.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحوت اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو، وهي خدمة يومية للقراء على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر اليوم بمنزلك الثاني، ومن المهم اليوم ألا تبخل بالجهد اللازم كي تحافظ على مكانتك ونجاحك في عملك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحوت.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات ربما يساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك، لذا عليك أن تتسم باللباقة وتبعد عن الثرثرة أو التحدث بشكل غير لائق رغم التشوش الذي تواجهه، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحوت.