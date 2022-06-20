حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 20-6-2022 مهنيا وعاطفيا

حركة القمر والشمس داخل حدود الأبراج الفلكية، قد تغير من مسار اليوم لدى أصحاب بعض الأبراج الفلكية، وهو ما كشفته خبيرة الطالع والفلك عبير فؤاد عن توقعاتها، وحظك اليوم لمواليد الـ 12 برجا فلكيا، إذ يحرص قطاع عريض بشكل يومي على متابعتها كونها توضح الكثير من الجوانب الاجتماعية والمهنية والعاطفية وكذلك الصحية.

واليوم الاثنين الموافق 20 يونيو، يعرض موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 20-6-2022 على الصعيد المهني

تجنب الزهو من الأمور الهامة التي يجب أن تخطوا نحوها عزيزي مولود برج الحمل، فاليوم تنصحك الأفلاك بأن تعتني بصحتك وألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الحمل 20-6-2022 على الصعيد العاطفي

وعلى الجانب العاطفي تقولك لك الأبراج أن القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتحكم في انفعالاتك ولا تعلن غضبك.

حظك اليوم برج الثور 20-6-2022 على الصعيد المهني

أما أنت عزيزي مولود الثور، فاليوم الإثنين الوضع الفلكي يساعدك أن تحصل بسهولة على مساعدة الزملاء أو رؤساء العمل، ويعدك بأن تكون موفقا في كل الأمور.

حظك اليوم برج الثور 20-6-2022 على الصعيد العاطفي

وعلى الجانب العائلي والعاطفي فالقمر في منزل الأصدقاء يمدك بالمزاج الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-6-2022 على الصعيد المهني

وانت مولود الجوزاء يخبرك الفلك بأن القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك ذلك منافسة أو استفزازا وإرباكا.. فلا تدع الشك والغضب يضيعان منك الفرص المتاحة.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-6-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا ينصحك الفلك اليوم بالصبر ويجب أن تكون أقل انفعالا إذا تأخرت مطالبك.

حظك اليوم برج السرطان 20-6-2022 على الصعيد المهني

أما مولود السرطان فالقمر في منزل الحظ يمنحك اليوم كل الأدوات التي تجعلك سعيدا وقادرا على تحقيق مكاسب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 20-6-2022 على الصعيد العاطفي

وفي الحانب العاطفي يخبك الفلك بأن فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك جاذبية في عيون الأصحاب والجنس الآخر، وتتواصل بحب مع من حولك.

حظك اليوم برج الأسد 20-6-2022 على الصعيد المهني

وانت صاحب برج الأسد ينصحك الفلك باستغلال الوضع فالقمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمورك المهنية والمالية، وتظهر مهارة كبيرة في إدارة أعمالك وأموالك وتخطط جيدا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 20-6-2022 على الصعيد العاطفي

واجتماعيا وعاطفيا انت تستطيع اليوم أن تتواصل بشكل جيد مع من تحب وتتخذ قرارات تخدم علاقتك به

حظك اليوم برج العذراء 20-6-2022 على الصعيد المهني

ومواليد برج العذراء اليوم القمر في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالعصبية والتوتر مما يخلق لك ضغوطا وعليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 20-6-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تضع نفسك مكان شريك حياتك كي تستطيع أن تتفهمه.

حظك اليوم برج الميزان 20-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يلقي على عاتقك اليوم مسئوليات وتبدو نشيطا وتثبت نفسك في كل نشاط تقوم به، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 20-6-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحظ يساعدانك على مواجهة أي أزمات والتغلب عليها.

حظك اليوم برج العقرب 20-6-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يوفر لك اليوم أفضل الظروف لإنجاز أعمال وأيضا لقضاء أوقات رائعة مع الأهل والأقارب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 20-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بالحب والمشاعر الحلوة والإيجابية.

حظك اليوم برج القوس 20-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. تذكّر اليوم أن الاستماع للآخرين يقلل الفجوة معهم، قد تكون هناك أزمة وعليك أن تحسن إدارتها وأن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 20-6-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهة برجك مما يجعلك تميل للعصبية، حاول أن تظهر تفهما ومشاعر إيجابية.

حظك اليوم برج الجدي 20-6-2022 على الصعيد المهني

تشعر باستقرار نفسي وتمدك الشمس بطاقة بدنية وروح خيال مما يساعدك في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج الجدي 20-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يدعم علاقاتك.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

حظك اليوم برج الدلو 20-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وينصحك ذلك أن تتفاوض بلباقة وكن يقظا في عملك وحساباتك.

حظك اليوم برج الدلو 20-6-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحب يساعدانك على التعبير جيدا عن مشاعرك وتسيطر على الأجواء بسحرك.

حظك اليوم برج الحوت 20-6-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال ببرجك ويجعلك ذلك واثقا من نفسك ومبادرا وجريئا.

حظك اليوم برج الحوت 20-6-2022 على الصعيد العاطفي

وأخيرا مولود برج الحوت أنت اليوم وضعك الفلكي يدفعك لتطرق كل الأبواب لتحقق تفاهما مع الطرف الآخر.