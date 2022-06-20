أصدقاء قاتل «نيرة»: الأول على دفعته في آخر سنتين بآداب المنصورة

تجمع عدد من أصدقاء طالبة جامعة المنصورة، التي لقيت مصرعها اليوم الاثنين، على يد زميل لها في الكلية، أمام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، في انتظار تسليم جثمانها إلى ذويها، استعداداً لتشييعها في مسقط رأسها بالمحلة، على أن تكون الدفنة في مقابر العائلة بعزبة «حمد».

زميل الجاني والمجني عليها: «محمد» كان الأول على الدفعة

وقال «أحمد»، طالب بشعبة «عبري»، في كلية الآداب جامعة المنصورة: «احنا في صدمة من اللي حصل، كل زملائنا بالكلية بيتجمعوا عشان يحضروا الجنازة، ويشيعوا الجثمان إلى المحلة».

وكشف الطالب «أحمد» عن مفاجأة، بأن «محمد»، المتهم بقتل الطالبة «نيرة أشرف»، كان الأول على الدفعة بالفرقة الأولى والثانية، وأضاف: «احنا عرفنا قبل الامتحان، ودخلنا في حالة ذهول، اضطرينا ندخل الامتحان من أجل الامتحان فقط، وبعد الامتحان خرجنا وشاهدنا الفيديوهات، حادث بشع».

لمشاهدة لايف الوطن مع الطالب «أحمد»، زميل المجني عليها «نيرة أشرف» والجاني «محمد»:

موعد ومكان عزاء طالبة جامعة المنصورة بجوار منزلها

وشهد محيط منزل طالبة جامعة المنصورة، في منطقة «الجمهورية» بمدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، حالة من الحزن الشديدة على ما حدث ووفاة ابنتهم نيرة أشرف في حادث بشع.

أسرة طالبة جامعة المنصورة تنتظر تصريح الدفن

ووصلت أسرة طالبة جامعة المنصورة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، لاستلام الجثمان واستخراج تصريح الدفن، وذلك وسط حالة من الانهيار بين أفراد الأسرة، حيث أشار عدد من الجيران، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، إلى أنهم عرفوا بخبر مقتل «نيرة أشرف» من مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما سبب صدمة كبرى لهم.

مقتل طالبة جامعة المنصورة على يد زميلها

وشهد محيط جامعة المنصورة، صباح اليوم الاثنين، واقعة قتل مؤسفة، حيث أقدم طالب على إنهاء حياة «نيرة»، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب، وذلك خارج أسوار الجامعة، عقب مشادة كلامية بينهما.