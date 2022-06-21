اليوم.. صرف مرتبات الموظفين بـ33 وزارة وجهة حكومية

أكدت وزارة المالية، أنه سيتم بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو للعاملين على أن تواصل الصرف غداً الأربعاء الموافق لـ 22 يونيو الجاري للعاملين بـ 33 وزارة وجهة حكومية.

جدول صرف المرتبات

وأصدرت وزارة المالية في نهاية شهر مارس الماضي كتاب دوري يوضح جدول صرف مرتبات الموظفين عن آخر 3 أشهر من العام المالي الحالي 2021-2022 لأشهر إبريل ومايو ويونيو على التوالي.

ووفقاً للكتاب الدوري لوزارة المالية يصرف العاملون والموظفون بـ 33 ووزارة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة مرتبات يونيو 2022 صباح اليوم الثلاثاء الموافق لـ 21 يونيو الحالي ثم تستكمل غداً الأربعاء الموافق لـ 22 يونيو صرف مرتبات يونيو 2022 للعاملين والموظفين بـ 33 وزارة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة.

وحدد الكتاب الدوري 3 أيام أخرى لصرف المرتبات لكافة العاملين تبدأ يوم الخميس الموافق لـ 23 يونيو موعد لصرف مرتبات شهر يونيو لكل العاملين والموظفين بالدولة ثم يوم الأحد الموافق لـ 26 يونيو وأخيراً الأثنين الموافق لـ 27 يونيو.

مواعيد صرف المرتبات

وأصدرت وزارة المالية بيان أمس الأثنين لتوضيح مواعيد صرف مرتبات الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجديد 2022-2023 لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022 على التوالي، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام خلال الأشهر الثلاثة، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.