أسعار الذهب اليوم ترتفع عالميا.. و«الأوقية» تصل لـ1840 دولارا

ارتفع سعر الذهب فوق 1840 دولارًا للأوقية اليوم الاثنين، معوضًا بذلك بعض الخسائر من الجلسة السابقة، لكنه لا يزال تحت ضغط من الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وانخفض سعر المعدن الأصفر بنسبة 2% الأسبوع الماضي، وسط موجة عالمية من التضييق النقدي بهدف خفض التضخم، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وقال محافظ البنك المركزي كريستوفر والر، إنه سيدعم زيادة أخرى بنفس الحجم في اجتماع البنك المركزي في يوليو.

تحذير من خطر الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة

في غضون ذلك، قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم أمس الأحد، إن خطر حدوث ركودًا اقتصاديًا في الولايات المتحدة في تزايد، وأن الأمر سيستغرق عدة سنوات للعودة إلى هدف التضخم البالغ 2% للبنك المركزي، وأدت المخاوف بشأن التكاليف الاقتصادية المحتملة إلى إبقاء الأسواق في حالة تأهب، مما يوفر بعض الدعم لأسعار الذهب.

توقعات بارتفاع سعر الذهب

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1859.40 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع في يونيو الجاري، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics: «نقدر أنه سيتم تداوله عند 1920.83 للأوقية في غضون 12 شهرًا».

ويجرى في الغالب تداول الذهب في سوق «OTC» في لندن، وسوق العقود الآجلة الأمريكية (COMEX) وبورصة شنغهاي للذهب (SGE)، والعقد الآجل القياسي يضم 100 أوقية، ويعد المعدن الثمين استثمارًا جذابًا خلال أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ويذهب نصف استهلاك المعدن النفيس في العالم في المجوهرات و40% في الاستثمارات و10% في نشاط الصناعة.