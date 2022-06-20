«التنمية المحلية»: توجيهات بتوفير الأضاحي اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، إن المحافظين استعرضوا اليوم الإجراءات التي اتخذت لإنشاء أسواق كبرى في محافظاتهم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه جرى تدبير قطع أراضٍ في كل محافظة لتكون أسواقا مخططة تقوم بدورها مثل الأسواق الكبرى.

توجيهات بتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية

وأوضح «قاسم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك توجيهات للمحافظات بتطوير كل الأسواق الرسمية والعشوائية الموجودة على أرض الدولة، وإنشاء أسواق حديثة ومطورة بديلة للعشوائية، من خلال منظومة متكاملة تضمن دخول وخروج وتداول الرؤوس الحية في الأسواق بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومراجعة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى لتوفير الأضاحي بالكميات الكافية، والاستقرار في السلع وتوفيرها بالكميات الجيدة لتغطي احتياجات المواطنين.

غرفة عمليات بكل محافظة لمتابعة تقديم الخدمات للأهالي

وأشار إلى أنه يتم تشكيل غرفة عمليات بكل محافظة لمتابعة تقديم الخدمات للأهالي ورصد الشكاوى بشكل لحظي، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش مدى جاهزية المحافظات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة من خلال مرور المحافظين على اللجان، وتهيئة الشوارع المحيطة بالمدارس، وإزالة كافة المعوقات والمخلفات من محيط المدارس.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن غرف العمليات بالمحافظات متصلة بالغرفة المركزية في الوزارة لمتابعة الخدمات المقدمة للأهالي ورصد الشكاوى والمقترحات بشكل فوري.