مصدر بـ«التعليم»: توزيع أظرف حفظ «البابل شيت» على لجان الثانوية منعا للتلف

‏كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه تم تسليم أظرف لحفظ أوراق الإجابة «البابل شيت» الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2022، على جميع اللجان الامتحانية للثانوية العامة، لحفظ أوراق الإجابة من التلف.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنه سيتم تغليف أوراق الإجابات «البابل شيت» الخاصة بطلاب الثانوية العامة بعد كل امتحان بطريقة تمنع تلفها أو تمزقها، تمهيدا لإرسالها للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي استعدادا لتصحيحها إليكترونيا.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة إليكترونيا

وأشار المصدر، إلى أن الوزارة سلمت المديريات التعليمية، أظرف حفظ «البابل شيت» بأعداد تفوق احتياجاتهم بحيث تكون لدى كل مديرية فائض إذا احتاجت إليه في أي وقت.

ولفت إلى أنه سيتم تصحيح الامتحانات إلكترونيًا من خلال «الماسح الضوئي» في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر الواقع فيها المركز القومي للامتحانات، مؤكدا أنه لن يتدخل أي عنصر بشري في تصحيح الامتحانات.‏

708 آلاف و478 طالبا طالبة أدوا امتحان الثانوية العامة اليوم

يذكر أن نحو 708 آلاف و478 طالبا طالبة، قد أدوا أولى امتحانات الثانوية العامة اليوم الإثنين، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بلجان امتحانية مؤمنة ومراقبة وسط إجراءات احترازية للحفاظ علي الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه تم التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات قبل بدء الامتحان، والاطمئنان وصول جميع اسئلة الامتحانات، وتواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.