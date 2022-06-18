«السياحة»: حجاج المستوى الاقتصادي سيقيمون بفنادق 5 نجوم قريبة من الحرم

قال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن غالبية شركات السياحة حجزت لحجاجها فنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة فئة 5 نجوم قريبة من المسجد الحرام بمكة ومن المسجد النبوي بالمدينة المنورة، موضحا أن حجاج المستوى الاقتصادي خلال موسم الحج الحالي سيحصلون على سكن مميز للغاية هذا العام، لافتا إلى أنه سيتم تقديم وجبتين غذائتين يوميا لحجاج السياحة طوال فترة إقامتهم بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الشركات استعدت لموسم الحج لهذا العام

وأضاف لـ«الوطن» أن شركات السياحة استعدت بشكل جدي لموسم الحج لهذا العام بعد انقطاع عامين عن تنظيم مصر للحج بسبب جائحة كورونا، موضحا أن الشركات حجزت مواعيد رحلات الحجاج لهذا العام والتي من المتوقع أن تنطلق بداية من يوم 29 ذو القعدة الجاري، لافتا إلى أن كل رحلات الحج السياحي لهذا العام ستكون عن طريق الطيران نظرا لإلغاء الحج البري هذا العام.

إعلان أسعار برامج الحج بعد الزيادة خلال أيام

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تعلن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة خلال الأسبوع الجاري معدلات الزيادة في أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، وقيمة ما سيتحمله الحاج والشركة من تلك الزيادة، مطالبا وزارة السياحة والآثار بسرعة إصدار تلك الزيادة حتى تستطيع الشركات تحصيل الجزء الخاص من الحجاج، خاصة أن الفترة المتبقية على بدء رحلات الحج لا تتعدى الـ10 أيام.

وكان مصدر بوزارة السياحة والآثار، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة حددت قيمة الزيادة بأسعار برامج الحج لهذا العام بنسب تتراوح ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه بالنسبة للمستوى الاقتصادي، ومن 12 إلى 16 ألف جنيه بالنسبة لمستوى الـ5 نجوم.