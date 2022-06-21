قيادات الأحزاب تدعم الحوار الوطني: انطلاقة جديدة للمسار السياسي

حظت دعوة الحوار الوطني، الذي من المقرر أن ينطلق في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستجابة واسعة من القوى الوطنية المختلفة، وعلى نسبة رضا وتفاؤل عالية بين المواطنين، فيما تواصل إدارة الحوار الوطني استعدادها التنظيمية واللوجسيتية قبل انطلاق الحوار.

حزب الوفد

ووفقا لما أعلنته إدارة الحوار الوطني، قال عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، الحوار السياسي سيسهم في تعزيز عملية البناء الديمقراطي، باعتباره نهجاً دائما يستهدف تعزيز الرؤى الوطنية وتكاملها، وبدأ مع دعوة الرئيس لسلسلة من مؤتمرات الشباب التي شهدت جلسات حوارية مهمة، كان لها بالغ الأثر في تقديم أطروحات وأفكار وتوصيات شكلت المنهج الفكري للجمهورية الجديدة في مصر.

حزب الأحرار الدستوريين

ومن جانبه قال قال محمد مجدي عفيفي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلف الأكاديمية الوطنية للتدريب باستضافته وإدارته، سيكون بمثابة إبراز خلاصة خبرات الأحزاب المدنية المشاركة في الحوار على مدى سنوات، وتقديم خبراتهم، ورؤاهم في إطار مواجهة التحديات التي تواجه الدولة حاليا والعمل على حلها من وجهة نظرهم، مضيفاً أن تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بأن تستضيف وتدير جلسات الحوار الوطني المرتقب، أعطى ثقلا للحوار الوطني، لأنها مؤسسة مهنية تضم قامات وكوادر في مختلف المجالات، ما يعني الخروج بتوصيات في مختلف المحاور قابلة للتنفيذ وتعبر عن قامات وخبرات مصر الاقتصادية والسياسية والحزبية.

الحزب العربي الديمقراطي الناصري

وقال محمد أو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، إن الحوار الوطني انطلاقة جديدة لطريق مختلف في المسار السياسي، مشيرا إلى أن مصر تعيش مرحلة أكون أو لا أكون، والمعرضة البناءة لا تهز الدولة، وقال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن وجود الأكاديمية الوطنية للتدريب أعطى ثقلا للحوار الوطني، لأنها مؤسسة مهنية تضم قامات وكوادر في مختلف المجالات، وقد أعلنت في بيان واضح أنها تنسق للحوار بحيادية دون أن تون مع طرف على حساب آخر، لذا لا بد أن يتم الاستفادة من وجودها، والذين اعترضوا على تنظيمها للحوار لم يستطيعوا تقديم أي بديل، وفي النهاية من يعترض لا يحضر الجلسات لأننا نريد أن نتقدم للأمات من خلال النقاش والتحاور «مش نتكل وبس».

حزب الشعب الجمهوري

وقال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن تلك القرارات ستعطي دفعة إضافية قوية نحو تماسك الجبهة الداخلية المصرية، وتعزز قوتها وصلابتها، كما أنها ستغلق الطرق في وجه المحرضين والعابثين بأمن واستقرار مصر الذين يحاولون شق وحدة الصف المصري، وبث روح الإحباط في شباب الأمة، متعهداً ببذل كل الجهود والدعم الصادق نحو إنفاذ تلك القرارات.

ضياء رشوان منسقًا عام للحوار الوطني

وكانت إدارة الحوار، بدأت في الخطوات التنفيذية استعداداً لتنظيم الحوار الوطني على أعلى مستوى، والإعلان عن تشكيل أمانة فنية لتولي الأمور اللوجستية والتنظيمية وتوفير المعلومات، وبدء التشاور مع القوى الوطنية لتشكيل مجلس أمناء لتفعيل المشاركة وتحديد المخرجات النهائية، إذ وقع الاختيار على ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ليكون منسقًا عامًا للحوار الوطني، إضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني.