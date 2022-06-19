حركة 6 أبريل: الحوار الوطني خطوة كانت منتظرة شعارها «الوطن يتسع للجميع»

تفوقت النظرة الإيجابية للحوار الوطني بنسبة كبيرة، وصلت إلى 86% في مقابل 14% فقط نظرة سلبية، كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، نسب تفاعلات غير مسبوقة عبر المنصات المختلفة، بشأن الحوار الذي احتل صدارة قائمة «الأكثر تفاعلاً» على «فيسبوك، تويتر، تيك توك» لعدة أيام، بعد انطلاق دعوة الرئيس، كما ظهر الحوار الوطني، كإحدى الكلمات الأكثر بحثا، وفقا لمؤشرات موقع جوجل.

إطلاق الحوار الوطني تحت شعار «الوطن يتسع للجميع»

ووفقا لما أعلنته إدارة الحوار الوطني، قالت حركة 6 أبريل: «في ظل دعوة مؤسسة الرئاسة لحوار وطني جامع، يرجى منه رأب الصدع، وتصحيح المسار، في خطوة كانت منتظرة شعارها "الوطن يتسع للجميع"، و"الخلاف لا يفسد للود قضية"، نثمن كثيرا مبادرات الحوار الوطني الأخيرة».

دعم مبادرة إطلاق سراح الناشطين السياسين

أضافت 6 أبريل: «كما دعمنا من قبل، مبادرة إطلاق سراح العديد من الزملاء والناشطين السياسين، بعد إفطار الأسرة المصرية، وهو ما أثلج صدور العشرات من العائلات المصرية، آملين في إطلاق سراح المزيد والمزيد من المسجونين، واستمرار القرارات الإيجابية، في إطار عملية بناء الثقة بين السلطة الحاكمة، وقوى المعارضة المصرية على اختلاف تصنيفاتهم وتوجهاتهم».

أجندة الحوار تتضمن 3 محاور رئيسية وقضايا متنوعة

وحددت إدارة الحوار الوطني 3 محاور رئيسية للحوار، وهي: «المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي، إضافة إلى طرح عدد من القضايا المتنوعة، أبرزها الزيادة السكانية، وتجديد الخطاب الديني».

وحول آليات المشاركة، أطلقت إدارة الحوار استمارة إلكترونية، لتسجيل الرغبات والمقترحات عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، وبلغت حجم استمارات طلب المشاركة 69 ألف و530 استمارة، فيما وجهت دعوات للجهات المختلفة والشخصيات العامة والاعتبارية وصل عددها أكثر من 400 استمارة.

عقد مؤتمر موسع لمناقشة مخرجات الحوار الوطني

ومن المقرر عقد مؤتمر موسع لمناقشة مخرجات الحوار في النسخة التاسعة من المؤتمر الوطني للشباب، الذي يعقد سنوياً تحت رعاية الرئيس السيسي، ومن المنتظر أن تعقد النسخة الجديدة في مدينة العلمين الجديدة العام الحالي.