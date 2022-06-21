لتنمية مهارات العنصر البشري.. ندوة تدريبية لمديري فنادق الغردقة

قال هيثم نصار عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت ورئيس لجنة التدريب بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار حرص الغرفة على مصالح الأعضاء وتنمية العنصر البشرى بالقطاع الفندقي، واتساقا مع توجه الدولة المصرية لضرورة التحول الرقمي لمواكبة التطور العالمي، فقد تم التنسيق مع شركة الحاسبات المتقدمة (ACT) إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى تقديم خدمات واستشارات والحلول المتخصصة التي تناسب سوق الضيافة فى جميع أنحاء العالم فى عقد ندوة تدريبية تحت عنوان (إدارة التغيير- CHANGE MANGMENT).

أخر موعد للاشتراك في الندوة الأثنين المقبل

وأضاف خلال المنشور رقم 104 لعام 2022 والذى تم إرساله لكافة فنادق الغردقة ان تلك الندوة ستقام يوم 30 يونيو الجاري بقاعة المؤتمرات الخاصة بأحد فنادق الغردقة، موضحا أن المستهدف من تلك الندوة هم مديري الفنادق وجميع أفراد الإدارة التنفيذية بالفندق، لافتا إلى أن أخر موعد لتأكيد حضور الندوة هو يوم الإثنين المقبل الموافق 27 يونيو 2022.

تدريب العاملين بفنادق شرم الشيخ

وفي نفس السياق بدأ العاملون بفنادق شرم الشيخ اليوم وحتى يوم 25 يوليو الجاري في تلقى دورات تدريبية عن الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة وكيفية الحد من آثار تغير المناخ.

وأوضحت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية أنه سيتم عقد عدد من ورش العمل الإلزامية والدورات التدريبية لتوعية جميع العاملين بالصفوف الأولى والمتعاملين بشكل مباشر مع الضيوف بجميع فنادق مدينة شرم الشيخ حول موضوع «الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة وكيفية الحد من أثار تغير المناخ».

وكان بيتر ناثان عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن نحو 98 فندقا بمدينة شرم الشيخ حصلوا حتى الآن على إحدى الشهادات البيئية المعتمدة، التي تؤكد تطبيقهم جميع الاشتراطات والمعايير البيئية التي تؤهلهم لتقديم سياحة بيئية وسياحة خضراء.