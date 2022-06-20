«البحوث الجنائية»: لا يمكن لأي شخص الارتباط بفتاة بالقوة أو الابتزاز

وصفت الدكتورة هند فؤاد السيد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، واقعة مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، على يد زميلها المتهم «محمد.ع» أمام سور الجامعة بـ«البشعة»، مؤكدة أنه لا يمكن لأي شاب أن يتزوج من فتاة بالقوة أو من يبتزها.

وقالت السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، إن الشاب قام بابتزاز الفتاة إليكترونيًا قبل ارتكاب جريمته النكراء.

المتهم بقتل طالبة المنصورة حاول تشويه نفسه بالسكين

وأضافت «السيد»، أن المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة، حمل سلاحًا أبيض من أجل تنفيذ جريمته، ومن الممكن أن يظهر بعد ذلك بأن الشخص لم يكن طبيعيًا أثناء تنفيذ جريمته عن قصد، كما أنه بعد ارتكابه للواقعة حاول تشويه نفسه بالسكين حتى لا يتم اكتشاف جريمته أو إثبات أنه حاول التخلص من حياته.

طالبت أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بعدم مشاهدة مثل هذه الفيديوهات لأنها تثير مشاعر سلبية تجاه أبناء المجتمع، مؤكدة في الوقت ذاته أن السوشيال ميديا تستخدم كسلاح ذو حدين.

هند: الشق الإيجابي في تصوير الحادثة كشف المجرم

وأوضحت «السيد»، أن القيم تدهورت بعد إقدام البعض على تصوير مثل هذه الحوادث، وهو الأمر الذي يتنافى قطعيًا مع قيم المجتمع المصري، بينما الشق الإيجابي في تصوير الحادثة، من خلال كاميرات المراقبة، هو كشف المجرم الذي ارتكب الواقعة، موضحة أن شهامة الشعب المصري ظهرت جليًا، خاصة بعد قيام الأهالي بالقبض على الشاب مرتكب الواقعة رغم ما يحمله من سلاح.