«التنمية المحلية»: رفع الدعم عن 8000 مواطن لتعديهم على أراضي الدولة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه يجري حاليا رفع الدعم عن 8000 مواطن لتعديهم على أملاك الدولة، مشيرا إلى أن لقاء رئيس الوزراء بالمحافظين اليوم ناقش موقف كل محافظة من توريد الأقماح، وتوفير السلع الغذائية في الأسواق والشوادر بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة لمتابعة إجراءات امتحانات الثانوية العامة وتوفير الخدمات اللوجستية في المدارس من نظافة وتعقيم من خلال غرفة إدارة الأزمات بكل محافظة بالتنسيق مع الوزارات والمحليات.

إتاحة الرؤوس الحية في الأسواق بكميات كافية للمواطنين

وأوضح «قاسم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن الاجتماع أكد على إتاحة الرؤوس الحية في الأسواق بكميات كافية للمواطنين؛ وذلك للحفاظ أيضا على الأسعار، بالإضافة لتوفير السلع الغذائية الجافة والطازجة واللحوم بمختلف أنواعها وأصنافها.

الشرقية تتصدر المشهد في توريد القمح

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضا إجازات عيد الأضحى المبارك وعمل المستشفيات خلال فترة الإجازات، مع التأكيد على توفير السلع الغذائية في كافة المناطق وخاصة المحافظات النائية، لافتا إلى أن محافظة الشرقية تتصدر المشهد في توريد القمح وباقي نسب التوريد على مستوى المحافظات مرضية للجميع، وتم التأكيد بالتسهيل على الموردين والحرص على عدم نقل الأقماح بين المحافظات للحفاظ على التوريد في الأماكن المخصصة له بشكل منتظم، والتعامل بكل الحزم مع أي مخالف.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أنه جرى متابعة حصر الأماكن غير المستغلة في المحافظات لإقامة أسواق جملة دائمة يستفيد منها المواطنون في مختلف المحافظات طوال العام، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد ضرورة تطوير تقارير المتابعة الخاصة بمنظومة المتغيرات المكانية وتحسين كفاءتها لأنها أسهمت في التقليل من عمليات المخالفات بعد رصدها بواسطة الأقمار الصناعية وحصر أي تعديات خاصة بالأراضي الزراعية والتعامل معها بشكل سريع بالتعاون بين الأمن والمحليات والزراعة، ووقف الدعم والتمويل عن المخالفين.