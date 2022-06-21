حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 21-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس على المستوى الشخصي بالنسبة للصداقات، هو شخص اجتماعي جدًا، ويستطيع اكتساب الكثير من الصداقات سريعًا وفي كل وقت أو مكان يذهب إليه، نظرًا لما يتميز به من امتلاكه لحسّ الفكاهة الذي يجعل حُضُوره محبّباً ومميزاً، بالإضافة إلى حبه للسفر وطبيعته التي تفضل الذهاب إلى أماكن وبلاد مختلفة والتعرف على ثقافات عدة.

صفات مواليد برج القوس

يعتبر مواليد برج القوس من الأشخاص الذين يحبون المرح والفاكهة وحياتهم بسيطة ولا يحبون التعقيد، وإذا امتلكت صديقًا من مواليد هذا البرج تكون قد اكتسبت صديقاً وفياً مخلصاً لن يخذلك أبداً إذا طلبت منه أمرًا معينًا، فلا يستيطع أن يقول لك لا مهما كلفه الأمر من عناء، وعلى المستوى العائلي الأسري، يحبون جو العائلة والتي تأخذ مساحة كبيرة في دائرة حياتهم، ولا يتأخرون عن تلبية طلباتهم وتحمل المسئولية، كما أنهم يكونون أكثر لباقةً ولطفاً في التعامل مع كل فرد من أفراد أسرته.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

يتواجد القمر في منزلك الخامس عشر، مما يمدك اليوم بكل الطاقة التي تساعدك على القيام بنشاطات عديدة، فقط انتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني، بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

رغم مرورك ببعض الضغوط، تستطيع اليوم أن تستمع لمن حولك وتنجح في أن تظهر تعاطفًا وحنانًا مع من تحب، وتحصل على الحب في المقابل، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».