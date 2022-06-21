«الأعمال المصري السعودي»: استثمارات المملكة في مصر موزعة على 5300 مشروع

علّق عبد الحميد أبو موسى رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، على زيارة ولي العهد السعودي لمصر مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر شريك تجاري لمصر بين الدول العربية وأوضح قائلا: «على الصعيد العربي هي الأكبر في الاستثمارات في مصر وعلى الصعيد العالمي هي الثانية بعد بريطانيا».

وأضاف أبو موسى، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «كل من مصر والسعودية يشكلان 34% من سكان المنطقة، والدخل القومي لكليهما يمثل 39% من الناتج المحلس الإجمالي لدول المنطقة مجتمعة»، موضحًا أنّ هذه المؤشرات تمنحهما ثقل ووزن نسبي كبير على مستوى المنطقة بما يشكل محوراً مهما.

أهمية كبيرة للاستثمارات السعودية في مصر

ولفت رئيس مجلس الاعمال المصري السعودي، إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر لها أهمية كبيرة وأن المستثمر السعودي في مصر تمثل الأخيرة لمصر أهمية كبيرة بالنسبة له: «المستثمر السعودي بيطمئن لاستثماراته في مصر»، كاشفا أن الاستثمارات السعودية في مصر موزعة على 5300 مشروع وهو ما يعكس ضخامة هذه الاستثمارات وهي ليست مركزة في قطاع واحد بل تشمل عدد كبير من القطاعات بما يعكس التنوع.

زيادة متوقعة في الاستثمارات السعودية بمصر

وأوضح، أنه من المتوقع أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة بين البلدين بإستثمارات تغطي المجالات كافة اليوم، مثل الكهرباء والنقل والصناعة والزراعة في كافة المجالات الاقتصادية حيث إن مصر تمثل للسعودية سوق ضخمة جداً.