لميس الحديدي عن زيارة بن سلمان لمصر: التنسيق مع السعودية في أعلى مستوياته

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على استقبال الرئيس السيسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لقاء مهم ضمن جولة استهلها بزيارة القاهرة تضم مصر والأردن وتركيا قبيل شهر من القمة الخليجية التي تعقد بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن في الرياض بحضور مصر والأردن والعراق.

العالم يشهد تطورات في ظل الحرب الروسية الأوكرانية

وأضافت الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أنّ التنسيق المصري السعودي في هذه الفترة على أعلى مستوى وهو تنسيق مهم بين البلدين خاصة أن المنطقة والعالم أجمع يشهد تطورات كبيرة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

علاقات اقتصادية مهمة بين البلدين

ولفتت لميس إلى أن السعودية ومصر تربطهما علاقات اقتصادية مهمة، حيث إن المملكة ثاني أكبر مستثمر في مصر: «التنسيق المصري السعودي مهم في هذا الوقت الدقيق في ظل الأوضاع العالمية المتأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية والملف النووي الإيراني والملف اليمني والقضية الفلسطينية، بالإضافة للإرهاب وهي القضية الأهم التي تضعها مصر دائما في مقدمة اهتماماتها».