ضبط مستريح جديد استولى على 4 ملايين جنيه من الأهالي في سوهاج

تمكنت قوات الشرطة من ضبط مستريح جديد يقيم بمركز شندويل بمحافظة سوهاج، استولى على 4 ملايين جنيه لاستثمارها بتجارة الأدوية، مقابل أرباح شهرية ولكنه لم يف بوعده، فتقدم أصحاب الأموال ببلاغ ضده.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي إخطارا من مركز شرطة جزيرة شندويل بورد بلاغ لقسم ثان سوهاج من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد، لـ«علاء. ع. ن. ع»، 41 عاما، مدرس، ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج و10 أشخاص آخرين.

مستريح جزيرة شندويل استولى على 4 ملايين جنيه

وأفاد البلاغ المقدم بتضرر 11 شخصا من «علي. م. ع. ك»، 40 عاما، يعمل بشركة للأدوية والكائنة دائرة قسم ثان بمركز ومدينة سوهاج ويقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 4.000.000 جنيه، لتوظيفها في مجال تجارة الأدوية من خلال الشركة المشار إليها مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ وعقب البلاغ تم استصدار إذن النيابة العامة، وقد تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.