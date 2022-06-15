هروب مستريح الأدوية في الفيوم.. جمع 28 مليون جنيه من المواطنين

مستريح جديد ظهر بمحافظة الفيوم، يعمل في مجال الأدوية، استطاع جمع ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم استثمارها في تجارة الأدوية، وذلك مقابل فائدة وأرباح شهرية، وكان المتهم سدد الفائدة المتفق عليها لعدة أشهر، ثم توقف وتهرب من رد أصول المبالغ التي تحصل عليها.

بلاغ أمني وإخطار بالحادث

تلقت وحدة مباحث مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، بلاغا من 3 مواطنين بقيام «عماد .ج.س.ب»، مقيم بعزبة البنك في مركز الشواشنة، وله محل إقامة آخر في الزهور بمنطقة الشروق التابع لقسم مدينة نصر أول بالقاهرة، بالاستيلاء على مبالغ مالية بزعم استثمارها في مجال تجارة الأدوية وإيهامهم بمنحهم أرباحا، ثم قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون، وقد بلغت المبالغ المالية نحو 28 مليون جنيه، ثم توقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.

الاستيلاء على تحويشة العمر

وأكد عمرو دياب، أحد ضحايا مستريح الشواشنة الجديد، بأنه تعرف عليه وأعطى له كل شيء يملكه من تحويشة العمر، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأدوية، لينصب عليه في نحو 6 ملايين جنيه قام بتجميعها من المقربين ممن يريدون استثمار أموالهم بأسهم بسيطة تدر عليهم ربحا جيدا في فترة وجيزة، إلا أنه اختفى بعد أن تحصل على تحويشة عمره وأصبح المتضررين يطالبونه باسترداد مبالغهم المالية، وهو لا علاقة له بما حدث، الأمر الذي دفعه إلى تحرير المحضر رقم 1036 جنح الشواشنة لسنة 2022.

التوقف عن دفع الفائدة الشهرية

وكان قد حصل «دياب» على الفائدة المتفق عليها لعدة أشهر بدعوى استثمارها وتشغيلها للحصول على أرباح بنسب متفاوتة، وفقًا للاتفاق بينهما ثم توقف وتهرب من السداد، مما وضعه في أزمة مع المتضررين من أصحاب الأسهم المالية.

بينما أوضح أيمن رحيم، أحد المتضررين من مستريح الشواشنة، بأن المتهم حصل منه وأشقائه على مبلغ مالي كبير مقابل فائدة شهرية وقام بإيهامهم بأنه يتمتع بسيرة طيبة في التعامل في مجال الاستثمار بالبيع بمجال الدواء.

وأشار إلى أنه بعد فترة بدأ المتهم في التعذر عن دفع الأرباح الشهرية والتهرب منه، فتأكد أنه تعرض لعملية نصب، وطالبه عدة مرات باسترداد مستحقاته المالية إلا أنه اختفى وأغلق هاتفه وترك منزله في محافظة الفيوم، مما دفعه لتحرير محضر رقم 1035 جنح الشواشنة لسنة 2022، للحفاظ على مستحقاته المالية لدى المستريح.

أحكام عدة ضد المستريح

وأضاف محمود مدحت، أحد المتضررين، أن المستريح صادر ضده العديد من الأحكام الجنائية في عدد من قضايا النصب والشيكات بدون رصيد، حيث اتخذ من محافظة الفيوم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي واسع النطاق في مجال جرائم تلقي الأموال من المواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال الأدوية.

وأضاف أن المستريح لم يكتف بالنصب عليهم فقط، بل نصب على أكثر من 50 مواطنًا آخرين في مبالغ مالية تعدت 28 مليون جنيه، مما دفعه بتحرير محضر رقم 1034 جنح الشواشنة لسنة 2022، ورفع إيصالات أمانة على المستريح.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها، لإلقاء القبض على المستريح الجديد والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة بالتحقيق والمتابعة مع المتضررين من ضحايا مستريح الشواشنة.