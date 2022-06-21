السفير السعودي: طفرة غير مسبوقة في جميع مجالات التعاون بين القاهرة والرياض

قال السفير السعودي، لدى مصر، أسامة نقلي، إن زيارة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان، إلى القاهرة، تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، وحجم التعاون القائم بينهما، وأشار في تصريح صحفي، إلى الشراكة الاستراتيجية التي وصلت إليها العلاقات بين البلدين في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، ورئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشهد طفرة غير مسبوقة في جميع مجالات التعاون.

وأوضح الدبلوماسي السعودي، أن هذه اللقاءات دائما ما تكون ثمارها خير وبركة، وتسفر عن نتائج بناءة للبلدين، وتخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

بدوره، أشار المندوب السعودي الدائم لدى جامعة «الدول العربية»، السفير عبد الرحمن الجمعة، إلى وجود إرادة سياسية بين البلدين تتناسب مع ثقل الدولتين السياسي العربي والدولي لتعزيز العمل العربي المشترك، مضيفا أن مصر والسعودية يقدمان دعمًا كبيرًا للدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا في إطار جامعة الدول العربية.

ومساء أمس الإثنين، وصل ولي العهد السعودي، إلى القاهرة، واستقبله في «مطار القاهرة الدولي»، الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 54 مليار ريال في 2021

بدوره، قال «اتحاد الغرف التجارية» السعودية، إن العلاقات الاقتصادية مع مصر تستند لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية، مضيفا في تقرير، إن البلدين يرتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 54 مليار ريال في عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بالعام قبل الماضي 2020، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصرية 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودية 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.

مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة

وتعد مصر أكبر شريك تجاري عربي للمملكة العربية السعودية، حيث تعد الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم، كما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة في عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية، وجاءت في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.

وعلى هامش زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة، زار وفد إعلامي سعودي يضم كلا من رئيس وكالة الأنباء السعودية «واس»، فهد بن حسن آل عقران والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط بالقاهرة.

وبحث الوفد السعودي، مع رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط علي حسن، عدداً من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك، كما جرى عقد جلسة حوارية حول العلاقات بين البلدين ودور إعلام البلدين في توطيد العلاقات وترسيخها.

وعقد «المنتدى الإعلامي السعودي المصري»، الذي نظمه «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، بمشاركة عدد كبير من القيادات الإعلامية من البلدين، وناقش المنتدى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي لتواكب متانة وقوة العلاقات بين البلدين.