«هالة» تطالب بـ600 ألف جنيه نفقة: «زوجي طردني عشان ميصرفش على علاجي»

لم تتخيل أن القدر يضعها في قبضة رجل لم يحفظ العشرة، ويتخلى عنها في محنتها، ويبخل عليها بعد أن وهبته عمرها وصحتها، ومن على سلم محكمة الأسرة بأكتوبر، حكت «هالة. ي» لـ«الوطن»، تفاصيل دعواها التي جعلتها تعاني داخل المحاكم، بعد أن تركها زوجها إثر إصابتها في حادث، ورفض الإنفاق على علاجها.

سندت «هالة» رأسها على الحائط من كثرة التعب، وتذكرت الليلة التي ظهر فيها وجه زوجها الثاني، وقالت: «أنا عملت حادثة وجسمي كله اتكسر، وهو بعد أول عملية قالي روحي عند أهلك هما أولى بيكي»، وبالفعل انتقلت الزوجة لمنزل والدها، ومن يومها لم يسأل عنها ولو مرة واحدة، ولم يصرف عليها قرشًا واحدًا.

بكلمات يكسوها الألم والحسرة على شبابها الذي أضاعته معه، أكملت الزوجة الأربعينية حديثها، وتنهدت لتتخلص من أنفاسها الثقيلة، وقالت: «منذ 20 عاما تقدم لي ووافقت وقابلته وتبادلنا الإعجاب، وحددنا موعد الخطبة، وبعد 6 أشهر تزوجنا، وكنت سعيدة بالحياة الجديدة، وعلى مدار 15 عاما، أنجبت منه طفلين، وكنت نعم الزوجة له ونعم الأم لأولاده، وكان الجميع بيحسده عليا وعلى حياتنا، وعشت معه أيامًا فاق فيها السيئ الطيب، وهو الآن يرد لي الجميل بالتخلي عني في محنتي».

العائلة تتكلف بالعلاج

«باعني وهجرني عشان ميصرفش عليا وعلى علاجي، وأنا حرمت نفسي من كل حاجة عشان يكون الثروة اللي عنده دلوقتي»، لتستكمل «هالة» تفاصيل مؤسفة جعلتها تندم على قرار الزواج منه، قائلة إنها بعد إصابتها في الحادث طلب منها العيش في منزل عائلتها ليعتنوا بها، وبعد إجراء عدة عمليات تكلفت بها أسرتها التي اقترضت الأموال من الأقرباء، وهو كان يرفض الإنفاق عليها، وعندما أخبرته أنها تعافت وقادرة على الحركة بشكل جيد نوعًا ما، رفض عودتها إلى منزله وطلب منها استكمال علاجها الطبيعي وسط عائلتها لأنه لم يرعاها.

طرد الزوجة من المنزل

وعن تفاصيل الليلة التي قضت على زواجها، وجعلتها تلجأ لمحكمة الأسرة، قالت: «طلبت منه أرجع أعيش بعيالي معاه لأني خفيت شوية، رفض وقالي أنا مش هدفع جنية على علاجك، ولما طلبت منه أنه على الأقل يديني الفلوس الي استلفتها من الناس عشان علاجي رفض، وبعد شهرين روحت البيت لكنه طردني».

ولم تجد هالة سبيلًا تلجأ إليه سوى محكمة الأسرة بزنانيري، لتقيم ضده دعوى حملت رقم 354؛ طالبت فيها بدفع مصروفاتها العلاجية التي تقدر بـ 600 ألف جنيه، وفقًا لمستندات رسمية وذلك لخضوعها لتدخل طبي بعد إصابتها إثر الحادث.