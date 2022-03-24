المدرسة المصرية الدولية تعلن عن حاجتها لمعلمين ابتدائي.. اعرف الشروط

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية «IBO» في مصر، عن حاجتها لمعلمين للعمل بالقسم الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2022 / 2023.

وقالت المدارس المصرية الدولية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها بحاجه للمعلمين بالقسم الابتدائي في التخصصات التالية (اللغة العربية - التربية الدينية - الدراسات الاجتماعية - رياض الأطفال Math - Science - English - أخصائي نفسي - اجتماعي- تربية رياضية).

شروط التقدم لوظائف المعلمين بالمدارس المصرية الدولية

وحددت المدرسة المصرية الدولية الشروط والأحكام للقبول بوظائف المعلمين للمرحلة الابتدائية، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم.

- يتم العمل بنظام المأمورية المفتوحة؛ حيث يمنح المعلم مكافأة شهرية نظير الجهود غير العادية.

إجراءات التقدم لوظائف المعلمين بالمدارس المصرية الحكومية

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، إجراءات التقدم للعمل بوظائف المعلمين بالمدارس المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، كالتالي:-

- يتم التقدم عن طريق إرسال نسختين من السيرة الذاتية إحداهما باللغة العربية، والأخرى باللغة الإنجليزية، ومرفق بها صورة حديثة، وكذلك صحيفة أحوال إلكترونية مختومة من الإدارة التعليمية، وذلك على البريد الإلكتروني (يكتب اسم الوظيفة المتقدم إليها في خانة الموضوع).

- يتم تقديم الأوراق على البريد الإلكتروني المرفق في موعد غايته يوم السبت 30 أبريل.

وفي وقت سابق، أعلنت المدارس المصرية الدولية بالشيخ زايد، عن حاجتها لمعلمين للعمل بقسم الدبلومة للعام الدراسي المقبل 2022/2023، في تخصصات «Arabic English - Physics – Biology -Chemistry - Math - Business»، مؤكدة أنه يتم تقديم الأوراق لوظائف المعلمين على البريد الإلكتروني في موعد غايته يوم السبت 30 أبريل 2022.