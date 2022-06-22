رئيس قصور الثقافة: مهرجان فرق الأقاليم المسرحية يكشف الثراء الفني في مصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، حفل ختام مهرجان فرق الأقاليم المسرحية في دورته الـ 45، التي تم إهدائها لروح الفنان الراحل والمخرج الكبير عبد الرحمن الشافعي، كما دشنت الهيئة مهرجان التجارب النوعية في دورته الثانية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة الفنان محمد جابر، وأقيمت الفعاليات في إطار التعاون بين قطاعات الوزارة، خلال الفترة من 3 إلى 21 يونيو 2022.

بدأت الفعاليات بتفقد معرض السينوغرافيا الذي ضم التصميمات المسرحية لعروض الثقافة الجماهيرية، أعقبه السلام الوطني، ثم عرض فني استعراضي، وعرض فيلم تسجيلي عن العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان.

وفي كلمته نقل المخرج هشام عطوة تحية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة للحضور، ووجه الشكر إلى المكرمين الذي أفنوا حياتهم في العمل المسرحي.

وأشار إلى أنه بدأ حياته الفنية من مركز الهناجر للفنون حينما كان برئاسة الدكتورة هدى وصفي، مشيراً أنه أصر أن يكون ختام المهرجان من مكان بدايته الفنية، موضحا أن هذا المهرجان جاء ليعلن عن الثراء الفني والتنوع في مسرحنا المصري الذي يعدنا بالكثير لأنه يملك مواهب عظيمة.

وأكد الفنان أحمد الشافعي أن مسرح الثقافة الجماهيرية هو الأكبر والأكثر تأثيرا في الحياة المسرحية، وهو وسيلة لتحقيق آفاق جديدة تعكس وتكشف عن عمق القضايا بالنصوص المسرحية، وهناك مواهب نؤمن بضرورة مساندتها ودعمها بهدف الارتقاء بما يتم تقديمه من عروض مسرحية.

رئيس قصور الثقافة يُكرّم 16 شخصية مسرحية

أعقب ذلك تكريم مجموعة من الشخصيات الفنية، حيث قام كل من المخرج هشام عطوة، والفنان أحمد الشافعي، والفنان محمد جابر، بإهدائهم درع الهيئة وشهادة تكريم، ونال التكريم الفنان الراحل عبدالرحمن الشافعي وتسلمها نجله الفنان أحمد الشافعي، واسم الكاتب الراحل يسري الجندي تسلمها المخرج هشام عطوة، والكاتب محمد أبو العلا السلاموني وتسلمها نجله الدكتور نادر السلاموني، والدكتور محمد نسيم وتسلمها محمد جابر، ومخرج ومهندس الديكور المسرحي إميل جرجس، ومخرج مسرحي حسن الوزير، والكاتب عبدالغني داود.

كما تم تكريم اسم الناقد الراحل عزالدين بدوي، واسم المخرج الراحل السيد فجل، واسم المخرج الراحل مسعد الطمباري وتسلمها نجله محمد الطمباري، والمخرج مجدي عبيد، والممثل المسرحي رجائي فتحي، والفنان التشكيلي محمد قطامش، والممثل المسرحي محمد طرفاية، والفنان كامل عبدالعزيز، والموسيقار عهدي شاكر.

لجنة التحكيم

جاء ذلك بحضور القيادات الثقافية والتنفيذية للهيئة و أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الـ 45 المكونة.