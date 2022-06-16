العثور على طفل حديث الولادة في المنوفية.. «كان ملفوف ببطانية»

عثر سائق نقل على طفل حديث الولادة ملقى على طريق الماي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث وجد الطفل ملفوفا في بطانية، ولا يزيد عمره على أسبوع واحد فقط.

وسلّم السائق الطفل إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وتم إبلاغ قسم الشرطة لمباشرة التحقيقات وكشف أسباب إلقاء الطفل في الشارع وتعريض حياته للخطر.

سائق يعثر على طفل حديث الولادة

وبالانتقال والفحص، تبين أن السائق «ا.س» عثر على الطفل أثناء سيره في طريق الماي، وتم إيداع الطفل حضانة مستشفى شبين الكوم التعليمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والدفع بقوة أمنية لتفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكان العثور على الطفل، وتم إخطار جهات التحقيق.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بعثور سائق على طفل حديث الولادة على طريق الماي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإيداع الطفل حضانه مستشفى شبين الكوم التعليمي، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

طالبة تتخلص من حياتها لرسوبها في الإعدادية

على صعيد آخر، شهد مركز قويسنا في محافظة المنوفية، إقدام طالبة على التخلص من حياتها مستخدمة أقراص حفظ القمح السامة «حبة الغلة» نتيجة رسوبها في الصف الثاني الإعدادي الأزهري ومرورها بأزمة نفسية سيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.