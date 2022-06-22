مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء

أفادت مصادر طبية وأمنية في بيان، بأنه لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة.

وأضافت المصادر أن السيارة انقلبت بسبب السرعة الزائدة وإخلال عجلة القيادة بيد السائق، بمناطق الوسط من سيناء.

إخطارا بوقوع حادث سير بوسط سيناء

وكانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تلقت إخطارا بوقوع حادث سير على الطريق الدولي العام بوسط سينا.ء

ونتج عن هذا الحادث مصرع السيد إبراهيم محمد، 28 سنة، إثر إصابة بالرأس، وإصابة كلا من عادل السيد إبراهيم، 16 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد السيد عبد السلام، 36 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وتم نقل الجثة والمصابين عن طريق سيارتي إسعاف الى مستشفى نخل المركزي.

الأجهزة الأمنية تحقق في واقعة انقلاب سيارة

هذا وتقوم الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الواقعة وكتابة محضرا رسميا بالواقعة، واستخراج تصريح الدفن، قبل تحويل المحضر للنيابة.

وفاة شخصين وإصابة ثالث بمدينة نويبع

وكانت قد حدث تصادم بين سيارتين نقل كبيرة ونصف نقل، بمنطقة نويبع بجنوب سيناء، أدى هذا إلى وفاة اثنين من أبناء الشيخ زويد، وإصابة آخر يخضع للعلاج المكثف بقسم العناية الفائقة بمستشفى شرم الشيخ

فيما تم نقل المتوفين إلى مدينة الشيخ زويد لدفنهما هناك في مقابر العائلة بحضور أبناء العائلات والقبائل بالمدينة.