انتشال جثة شاب غرق في مياه نهر النيل ببني سويف

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن بني سويف من انتشال جثمان شاب في بداية العقد الرابع من العمر، عثر عليه الأهالي غريقًا بمياه نهر النيل، أمام دير العذراء مريم بشرق النيل، في مدينة بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى المستشفى الجامعي.

بلاغ بالعثور على جثة شاب غرق في مياه النيل ببني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة شاب طافيه بمياه نهر النيل أمام دير العذرا بشرق النيل، ووجه بسرعة إنتقال قوات الإنقاذ النهري وانتشال الجثمان، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مع الوقوف على أسباب وملابسات الواقعة

ملابسات انتشال جثة شاب غرق بمياه النيل في بني سويف

وبالإنتقال والفحص، تبين وفاة الشاب أحمد حمدى امين احمد، 30 سنة، مقيم بمدينة اهناسيا غرب بني سويف، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة

ودفع فرع هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، برئاسة الدكتور احمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت جثة الشاب المتوفي إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات غرق الشاب والتصريح بدفن الجثة عقب تسليمها لذويها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.