تداول 8020 طن بضائع و377 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية حركة تداول 8020 طن بضائع عامة متنوعة و377 شاحنة و38 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 6 سفن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1507 ركاب بموانئها وذلك طبقآ لبيان الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

حركة تداول الموانئ

وأفاد بيان الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء إجمالي حركة الصادرات تداول 3835 طن بضائع عامة ومتنوعة، و156 شاحنة، و11 سيارة، كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 4195 طن بضائع عامة ومتنوعة، و221 شاحنة، و27 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة الحرية بإجمالي 72 شاحنة بحمولة 2052 طن بضائع عامة ومتنوعة والسفينة أمل بإجمالي 90 شاحنة بحمولة 1920 طن بضائع عامة ومتنوعة، و22 سيارة ملاكي و14 شاحنة فارغة، كما تم مغادرة السفينة الحرية بإجمالي 89 شاحنة بحمولة 2391 طن بضائع عامة ومتنوعة والسفينة عمان بإجمالي 41 شاحنة بحمولة 852 طن بضائع عامة ومتنوعة و8 سيارات ملاكي وعدد 2 شاحنة فارغة.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء بإجمالي 16 شاحنة بحمولة 223 طن بضائع عامة و5 ملاكي و29 شاحنة فارغة، وتم مغادرة العبارة سيناء بإجمالي 24 شاحنة بحمولة 592 طن بضائع عامة و3 ملاكي.