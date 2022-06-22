مقابر المحلة تتزين بصور نيرة ضحية حادث المنصورة بفستان الزفاف

تصدرت صورة "نيرة" ضحية حادث جامعة المنصورة بفستان الزفاف مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم تداولها على نطاق واسع، الأمر الذي جعلها تنال تعاطف المتابعين وسط حالة من الحزن التي انتابت الجميع لاسيما أصدقاؤها.

الحب يقتل "نيرة" ضحية حادث المنصورة

وصممت صورة "نيرة" ضحية حادث جامعة المنصورة وهي بفستان الزفاف بواسطة أصدقائها، حيث قاموا بوضعها مكان مسرح الجريمة وتجمع العديد منهم وسط حالة من البكاء والانهيار للدعاء لها بالرحمة.

"نيرة" ضحية حادث المنصورة بفستان الزفاف

كما شهدت المقابر أمس أيضا وضع العديد من صور نيرة ضحية حادث جامعة المنصورة بفستان الزفاف بحضور والديها، ورددت والدتها «كان نفسي أشوفك بالأبيض يا حبيبتى وجعتي قلبي عليكي نفسي أشوف بنتي».

تداول صور نيرة ضحية حادث المنصورة بفستان الزفاف

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صور نيرة ضحية حادث جامعة المنصورة بفستان الزفاف وسط تساؤل العديد منهم عن كونها متزوجة، إلا أن أسرتها نفت ذلك حيث ارتدت ذلك الفستان طبقا لطبيعة عملها «موديل» وتنفيذ العديد من الإعلانات.

كان قد شهد محيط جامعة المنصورة حادثًا مؤسفًا حيث أقدم شاب على إنهاء حياة صديقته طعنا بالسكين، كما سدد لها عدة طعنات نافذة في الصدر والعنق لفظت على أثرها أنفاسها الأخيرة.

كما ذكرت أسرة ضحية حادث جامعة المنصورة أن المتهم كان قد وجّه العديد من التهديدات التي امتدت قرابة عامين، مشيرين أنهم حرروا عدة محاضر للمتهم لعدم التعرض للمجني عليها لكن.

كما أشار عدد من أصدقاء ضحية جامعة المنصورة إلى أنها تلقت تهديدا قبل وقوع الحادث بيومين، مضيفة أن المجني عليها رفضت ذكر ذلك أمام أسرتها حتى لا يصيبهم القلق معللة أنها لم تكن المرة الأولى التي تتلقى فيها هذه التهديدات.