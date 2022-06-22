جمارك القاهرة تحبط محاولة تهريب 15 هاتفا محمولا بحوزة راكب مصري

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية في مبنى الجمارك رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد رمضان الدمرداش، محاوله تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

الاشتباه في راكب مصري

ووفقا لبيان صحفي، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران شركة العربية رقم 622، اشتبه حسن شرف مأمور اللجنة الجمركية في الراكب «ا.ع.ع»، مصري الجنسية، أثناء خروجه من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول نظرا لقصر مدة السفر، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه في حقائبه أشياء ممنوعة أو ما يستحق عنه سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عابدين عبدالرحيم مأمور الفحص وهاني مصطفى رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات وأجسام متماثلة.

ضبط 15 هاتفا محمولا

وبالعرض على عمرو شعبان مدير الحركة، كلف شيماء علي عبد العزيز مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه فتبين وجود 14هاتفا محمولا ماركة آيفون وهاتف واحد ماركة سامسونج بإجمالي 15 هاتفا مخبأة داخل حقائب الراكب.

وقرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب بمبنى رقم 1بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 17 لسنة 2022 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .