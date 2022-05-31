جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

أحبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط «مصر للطيران» القادمة من ميلانو، استوقف محمد نبيل طلب، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

تمرير حقائب المسافر على جهاز الفحص بالأشعة

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من عماد حمدي جاب الله، مأمور الجمرك، وطاهر خفاجي، رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وقام حازم محمد، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب، بتكليف دينا حسن، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 48 شريط مخدر، بإجمالي 672 قرصا من عقار oxy contin 80mg المدرج بجداول المخدرات.

وقرر تامر رمزي قاسم، مدير الإدارة الرابعة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

وتطبق سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، حرصا على سلامة وصحة المسافرين والسائحين.