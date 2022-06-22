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الداخلية تكشف حقيقة صدور بيان يحذر المواطنين من سرقة منازلهم

كتب:

محمد بركات
01:08 م | الأربعاء 22 يونيو 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بزعم صدور بياناً منسوب لوزارة الداخلية يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن ما تم تداوله في هذا الشأن سبق وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة سنوات في عدد من الدول العربية، ونفت الجهات المعنية بتلك الدول هذه الادعاءات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.

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