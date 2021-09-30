ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص في سرقة المنازل بأسلوب التسلق وكسر الأبواب

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص في سرقة المساكن في العبور، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام 3 أشخاص، «لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بالشرقية»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «التسلق وكسر أقفال الأبواب»، متخذين من دائرة قسم شرطة العبور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

أجهزة كهربائية وهواتف محمولة أبرز المسروقات

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقات وسيارتين ملاكي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة بدائرة القسم، كما أضافوا بقيامهم ببيع المسروقات لدى عميليهما وهما شخصين مقيمين في محافظة الشرقية، وتم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، كما أرشدا عن المسروقات المستولى عليها، وهي أجهزة كهربائية وهواتف محمولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.