رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص في سرقة المنازل بأسلوب التسلق وكسر الأبواب

كتب:

الوطن
03:48 م | الخميس 30 سبتمبر 2021
المتهمون

المتهمون

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص في سرقة المساكن في العبور، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام 3 أشخاص، «لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بالشرقية»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «التسلق وكسر أقفال الأبواب»، متخذين من دائرة قسم شرطة العبور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

أجهزة كهربائية وهواتف محمولة أبرز المسروقات

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقات وسيارتين ملاكي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة بدائرة القسم، كما أضافوا بقيامهم ببيع المسروقات لدى عميليهما وهما شخصين مقيمين في محافظة الشرقية، وتم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، كما أرشدا عن المسروقات المستولى عليها، وهي أجهزة كهربائية وهواتف محمولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

سقوط تشكيل عصابي تخصص في تجارة العملة بالخليفة

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها لقطع غيار

ضبط تشكيل عصابي تخصص في جرائم السرقة بالإكراه بالمعصرة

ضبط تشكيل عصابي حاول غسل 50 مليون جنيه لإخفاء مصادرها غير المشروعة

ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة 55 ألف لتر مواد بترولية

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة المواطنين بالتتبع من أمام البنوك

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات بالقاهرة