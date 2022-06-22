حبس صاحب شركة في «6 أكتوبر»: متهم بإطلاق النار على شريكه وعامل

اطلق صاحب شركة النار على شريكه وعامل فأصابهما بسبب خلافات مالية، وفر هاربا عقب ارتكابه الجريمة بمدينة 6 اكتوبر، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث وأرشد عن سلاح الجريمة، فتمت إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

بداية البلاغ

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر بلاغا يفيد بإصابة شخصين نتيجة إطلاق النار عليهما، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج بمدينة 6 أكتوبر.

تحريات النيابة

كشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن صاحب شركة مقاولات، أطلق النار على شريكه وعامل بالشركة، بسبب خلافات مالية وفر هاربا.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وبمواجهته اعترف، وفق التحقيقات الأولية، بإطلاق النار على المجني عليهما بسبب خلافات مالية، فتمت إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.