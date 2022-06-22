توريد 167 ألف طن قمح إلى شون وصوامع أسيوط منذ بداية موسم الحصاد

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن توريد 167 ألفا و790 طنا من محصول القمح المحلي إلى 30 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة حتى الآن، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك، والحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة، ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي.

حملات مكثفة لتوعية المزارعين

ووجه محافظ أسيوط بتكثيف حملات توعية المزارعين والموردين والتجار بضرورة توريد محصول القمح وتحفيز المزارعين والمتابعة اليومية لأعمال توريد القمح، سواء عن طريق جولاته الميدانية المستمرة للقرى والنجوع والصوامع والشون والمطاحن، أو عن طريق الاجتماعات الدورية واللقاءات المكتبية أو التقارير الدورية من الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشار محافظ أسيوط إلى اتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بزيادة الكميات المقرر توريدها من القمح المحلي، على أن يكون هناك حوافز ودعم مادي للمزارعين وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولاً بأول، على أن يتم تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك، فضلاً عن حصول المزارعين والموردين والتجار على حصتهم من النخالة الخشنة عن كل 12 أردبا يتم توريدها.

إزالة الشكاوى وتذليل العقبات

وشدد المحافظ على التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة، وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة، بالإضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها وتوفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها لاستقبال الأقماح في الشون.

استمرار توريد القمح حتى 30 أغسطس

وقالت المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه وصل إلى الشون والصوامع 167 ألفا و790 طنا و659 كيلو من الأقماح المحلية، حيث استقبل البنك الزراعي المصري محصول القمح بكميات تصل إلى 79092 طنا و979 كيلوجرام، والشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) 34111 طنا و691 كيلوجرام، أما المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب فاستقبلت 47494 طنا و799 كيلوجرام، وشركة الوحدة لطحن الغلال 8058 طنا و500 كيلو جرام، وإنتاج التقاوي وشركات منتجة 2032 طنا و659 كيلوجرام، لافتة إلى استمرار استلام الأقماح بكافة الأماكن حتى يوم 30 أغسطس 2022 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، وذلك بمتوسط إنتاجية تصل إلى 18 أردبا للفدان.