166 ألفًا و911 طن قمح.. حصيلة توريد المزارعين في أسيوط حتى اليوم

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استلام 166 ألفًا و911 طن قمح محلي تم توريدها إلى 30 شونة وصومعة ومركز تجميع بقرى ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين وتكثيف الجهود لمتابعة الملف بشكل دقيق ومعدلات الحصاد والتوريد طبقاً لتصنيفات الحيازة الزراعية وكارت الفلاح، لافتاً إلى ضرورة استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقاً للضوابط الموضوعة، خاصة أن الدولة لا تدّخر جهداً في هذا الشأن منذ بداية الحصاد وحتى التوريد لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع كل من اللواء مهندس شاكر يونس شاكر سكرتير عام المحافظة، والعميد علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة. وقد تناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات بشأن توريد الأقماح المحلية إلى الشون والصوامع بالمحافظة وتسهيل الإجراءات على الموردين.

توفير الأمن الغذائي لمصر

وأشار محافظ أسيوط إلى تنفيذ عدد من العقوبات على المخالفين الرافضين لتوريد محصول القمح، حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر، من بينها تحرير محاضر ووقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية المقررة لهم، حيث يتم احتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيهًا للأردب.

ولفت المحافظ إلى متابعته الدورية واليومية لأعمال حصاد وتوريد القمح لكافة المواقع التخزينية بمراكز وقرى المحافظة، سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية أو تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى أرض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد.

توريد 78607 أطنان و266 كجم

وأوضحت المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 78607 أطنان و266 كجم بشون البنك الزراعي المصري و30913 طنًا و921 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 47298 طنًا و926 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب و8058 طنًا و500 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و2032 طنًا و690 كجم إنتاج التقاوي/إرشاد (إكثار).

ووصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم إلى 166 ألفًا و911 طنًا و303 كجم قمح، مشيرة إلى تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولاً بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية.