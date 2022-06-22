حملات توعية حول سبل ترشيد المياه بالتعاون مع المجتمع المدني في القاهرة

أكد المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، لتعزيز ثقافة الوعي المائي لكافة فئات المجتمع المصري.

إلقاء الضوء على ضرورة ترشيد استهلاك المياه

وأشار رئيس صرف القاهرة، إلى قيام فريق التوعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية، بالتعاون مع الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة، بحضور ممثلين عن وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، تناولت إلقاء الضوء على ضرورة ترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، واتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه والصرف الصحي، وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف.

وأشار إلى التعاون مع مكتبة مصر العامة بحي الزاوية الحمراء، لتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، تضمنت ندوة توعوية، ومسابقات وأنشطة تفاعلية للأطفال وتوزيع هدايا رمزية للأطفال، تهدف إلى إيصال رسائل التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف.

دعم منظومة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة دعمت منظومة الصرف بالقاهرة الكبرى، بالعديد من المشروعات الاستثمارية، ومشروعات الإحلال والتجديد بتكلفة 8 مليارات جنيه خلال السنوات الثماني الماضية، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

تمويل مشروعات الإحلال والتجديد من الشركة القابضة لمياه الشرب

وأوضح أنه تم تمويل مشروعات الإحلال والتجديد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بنحو 4 مليارات جنيه، وتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية التي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 4 مليارات جنيه، كما تم وضع مجموعة من خطط للتحول الرقمي، فيما يتوافق مع رؤية مصر2030.