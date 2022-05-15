صرف القاهرة: فرص متكافئة لجميع المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

وجه المهندس عادل حسن رئيس مجلس الإدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين المشاركين في العملية الانتخابية لعضوية مجلس الإدارة المقرر إجراءها الغد، لافتا إلى أنه تم توفير 9 لجان انتخابية بإشراف القضاء ومشاركة لجنة عليا للإشراف على تسيير العملية الانتخابية بشكل يضمن توفير فرص متكافئة للجميع.

الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لإجراء الانتخابات

أكد رئيس مجلس الإدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى في تصريحات صحفية أنه يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، داعيًا المرشحين والناخبين للالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لإجراء الانتخابات بشكل يليق بالعاملين بالشركة محذرا من الخروج عن الإجراءات المتبعة، وتمنى للجميع التوفيق.

أسماء المرشحين المستوفين لشروط ومستندات الترشح

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أسماء المرشحين المستوفين لشروط ومستندات الترشح لعضوية ممثلي العاملين بمجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عن دورة 2022-2026 وهم كالآتي:

- أحمد إبراهيم أحمد التهامي

- أحمد سيد أحمد عبدالعال عطية

- أحمد عاطف إسماعيل محمد

- أحمد محمد رضا فريد صبيحة

- اسامه حامد أمام منصور

- تامر فاروق عبد المنصف أحمد

- جمال رؤوف توفيق حنا

- حسن حسين محمود إبراهيم

- خالد عبدالله محمد عفيفي

- خالد عبدالرازق محمد علي

- زينب محمود أحمد الخولي

- سعيد عبد الرازق محمد اللبان

- صابر سيد عبد العال جباره

- ضياء الدين أمين عبد المؤمن الزناتي

- طارق فاروق محمد يوسف

- طارق محمد أحمد حسين

- طه سليمان مصطفى بلح

- عادل أحمد عثمان دياب

- عصام عبد العزيز محمد غنيم

- مجدي طلعت مهني بسالي

- محمد أحمد مصطفى هاشم حميدة

- محمد حلمي عبدالعال أبو السعود

- محمد عمر الفاروق عبد الرحمن أحمد

- محمد نصار محمد نصار

- محمود أبو المجد محمود اللبان

- مدحت سعيد محمد محمد حسن

- هيام أحمد محمود عبدالرازق

- وائل أحمد عبدالجواد نعام

- ياسر صلاح الدين عبدالرحمن علي السيد

مواعيد تقديم التظلمات من إعلان النتيجة

أوضحت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن إعلان النتيجة والتظلم منها يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر مايو الجاري، والبت في التظلم يوم الأربعاء الموافق 18 من الشهر نفسه وإيداع الأوراق من يوم الخميس المقبل إلى يوم الجمعة.