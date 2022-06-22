مهرجان «الفوم» ليلاً لتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم

نظم عدد من المنتجعات السياحية في مدينة مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، مهرجان «الفوم» للسباحة ليلاً، بمشاركة عشرات السائحين من مختلف الجنسيات، الذين رقصوا على أنغام الموسيقى في سعادة غامرة، كما حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الإسهام في تنشيط السياحة على شواطئ مدينة مرسى علم.

مهرجان الفوم على شواطئ مرسى علم

وكشف عاطف عثمان، مدير عام أحد المنتجعات السياحية المنظمة لمهرجان الفوم، عن أنه يجري تنظيم مثل هذه المهرجانات كنوع من أنواع الترفيه، ولعمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم، مشيراً إلى أن المهرجان أقيم ليلاً على حمامات السباحة وأنغام الموسيقى، وتم استخدام مدفع فوم، ولاقى المهرجان قبولاً لدى عدد كبير من السائحين من مختلف الجنسيات.

انتعاش السياحة في مرسى علم

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن المهرجان يأتي كنوع من أنواع التغيير وكسر الملل على الشواطئ، بهدف توفير أجواء ترفيهية للسائحين، خاصةً أن عدداً كبيراً من السائحين الأجانب عادةً ما تتجاوز مدة إقامتهم أسبوعاً، وتصل إلى أسبوعين.

وأشار إلى مشاركة سائحين من أكثر 10 جنسيات، في المهرجان، من بينهم سائحون من ألمانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج ورومانيا وسلوفاكيا.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية، تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات إلى 100%، ولا توجد أي حجوزات حتى شهر أغسطس المقبل، وذلك لزيادة الطلب على شواطئ مرسى علم من الأسواق السياحية الأوروبية، خاصةً السياحة البولندية والتشيكية والألمانية.